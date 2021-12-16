Тутти Конвокати, агент итальянского специалиста Паоло Ваноли сообщил, что его клиент стал главным тренером «Спартака».

«Андреа Д'Амико сообщает нам о новом итальянце в «Спартаке», — написал Тутти в Twitter. — Паоло — новый тренер «Спартака». Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастической ареной и отличным спортивным центром».

Raggiungiamo a #Mosca il procuratore Andrea D'Amico che ci d? la notizia di un nuovo italiano su una panchina russa: «#PaoloVanoli nuovo allenatore dello #Spartak, una societ? che conosco bene, con stadio fantastico e centro sportivo ottimo» — Tutti Convocati (@tutticonvocati) December 16, 2021

15 декабря португальский специалист Руй Витория был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.