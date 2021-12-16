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Агент Ваноли: «Паоло — новый тренер «Спартака»

17:52
Паоло Ваноли. Фото Getty Images
Паоло Ваноли. Фото Getty Images
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Тутти Конвокати, агент итальянского специалиста Паоло Ваноли сообщил, что его клиент стал главным тренером «Спартака».

«Андреа Д'Амико сообщает нам о новом итальянце в «Спартаке», — написал Тутти в Twitter. — Паоло — новый тренер «Спартака». Клуба, который я очень хорошо знаю. Клуба с фантастической ареной и отличным спортивным центром».

15 декабря португальский специалист Руй Витория был отправлен в отставку с поста главного тренера «Спартака». Под его руководством московская команда заняла первое место на групповом этапе Лиги Европы, опередив «Наполи», «Лестер» и «Легию». После 18 туров РПЛ красно-белые набрали 23 очка и занимают девятое место в турнирной таблице.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/tutticonvocati/status/1471479162967842816

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Карен Саркисян все материалы автора

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