«Динамо» оштрафовано на 500 тысяч рублей за «уханье» болельщиков в адрес игрока «Зенита»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что «Динамо» было оштрафовано на 500 тысяч рублей по итогам матча 18-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом».

«За скандирование с использованием ненормативной лексики болельщиками, «Зенит» был оштрафован на 100 тысяч рублей, «Динамо» — на 50 тысяч. Также московский клуб оштрафован на 500 тысяч рублей за «уханье» болельщиков в адрес игрока «Зенита». Это самый минимальный штраф, который можно получить за данное нарушение. «Уханье» доносилось с сектора D101. В рапорте делегата все четко написано об этом инциденте. Игроки «Зенита» обратились к судье, тот остановил матч. В следующий раз сумма может значительно увеличиться», — рассказал Григорянц.

«Динамо» также было оштрафовано на 90 тысяч рублей за нарушение санитарного регламента: по ходу матча болельщик команды выбежал на поле, но был вовремя задержан, поэтому штраф уменьшен в два раза.

Матч «Динамо» — «Зенит» завершился со счетом 1:1. Сине-бело-голубые занимают 1-е место в турнирной таблице РПЛ, бело-голубые идут на 2-й строчке, отставая на 2 очка.

(Иванов Антон)