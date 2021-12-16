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Филимонов о Слуцком: «Не считаю его топ-тренером. Чемпионства ЦСКА — заслуга футболистов»

17:40
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Экс-вратарь «Спартака» и сборной России Александр Филимонов в интервью YouTube-каналу «Ответь по-братски» высказался о тренере Леониде Слуцком и его работе в ЦСКА.

— Вы говорили, что в топ-3 тренеров, с которыми работали, не включили бы Слуцкого. Почему?

— Не считаю его топ-тренером. Вот и все. Чемпионства в ЦСКА? Стечение определенных обстоятельств. Я не буду распространяться, но об этих чемпионствах сами ребята изнутри знают больше. Я просто об этом слышал и знаю с чужих слов. Если намекнуть, то большую лепту в это чемпионство внесли сами футболисты. Лидеры команды. Акинфеев, Игнашевич, братья Березуцкие. Это в большей степени их заслуга. Слуцкий достаточно квалифицированный тренер, умный и грамотный. Но ему не хватает определенных психологических качеств для того, чтобы выводить команды на вершину.

Дополнительная информация:

https://youtu.be/SUeIwgE2SDQ

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