Агент Толосы подтвердил возможность перехода в «Крылья Советов»

Эриэл Кипершмид, агент полузащитника аргентинского «Тальереса» Сантьяго Толосы, ответил на вопрос о возможном переходе его клиента в «Крылья Советов».

«Действительно ли Толоса переходит в «Крылья Советов»? Шансы на это есть», — приводит слова Кипершмида Metaratings.ru.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник выступает за аргентинский «Арсенал» на правах аренды. За клуб он провел 26 матчей, забил шесть мячец и отдал одну результативную передачу.