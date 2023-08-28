Галактионов обратился к болельщикам «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поблагодарил болельщиков команды за поддержку в матче с «Сочи» (1:0) в 6-м туре РПЛ.

«Спасибо большое нашим дорогим болельщикам за поддержку! То, что вы пришли проводить нашу команду после тренировки на важнейший матч, дорогого стоит! Это тот импульс и тот заряд энергии, который необходим нашим ребятам!

Когда мы едины, мы непобедимы! Вперед, «Локо»! Плечом к плечу!» – написал Галактионов в соцсетях.

После 6 туров «Локомотив» с 9 очками занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

В следующем туре железнодорожники на своем поле примут «Балтику». Игра пройдет 3 сентября. Перед этим «Локомотив» 30 августа в гостях встретится с «Ростовом» в FONBET Кубке России.