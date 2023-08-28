Камоцци: «Абаскаль изначально не обладал уровнем, который необходим «Спартаку»

Экс-помощник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци порассуждал о возможном увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера красно-белых.

«Я считаю, что говорить об Абаскале бесполезно. Увольнять его или нет — принимает решение клуб. Я думаю, они намеренно позволили Гильермо управлять всей трансферной политикой, не привлекая спортивного директора. Если это так, то это ошибка. На мой взгляд, Абаскаль изначально не обладал уровнем, который необходим, чтобы тренировать такую большую команду, как «Спартак». У него не было опыта игры в больших клубах. Первостепенная ошибка красно-белых заключается в постоянном желании удивить своей силой. А футбол — это очень простая вещь», — приводит слова Камоцци Metaratings.ru.

Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак» летом 2022 года. В феврале 2023-го московский клуб продлил контракт с 34-летним испанским специалистом до лета 2025 года.

После ничьей с «Ахматом» (0:0) в шестом туре «Спартак» с 10 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ.