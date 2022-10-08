«Локомотив» рассматривает Семина на пост главного тренера, Бориса Ротенберга на место спортдира

По данным «СЭ», «Локомотив» рассматривает экс-защитника команды Бориса Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду клуба Юрия Семина.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Юрий Семин возглавлял московский клуб четыре раза — с 1986-го по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 год.

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в «Локо» в июле 2022 года. Он играл за железнодорожников с августа 2016 года, однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена. О возможном назначении Ротенберга писал «РБ Спорт» в начале сентября.