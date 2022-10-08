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8 октября, 21:51

«Локомотив» рассматривает Семина на пост главного тренера, Бориса Ротенберга на место спортдира

Отдел футбола «СЭ»
Читать «СЭ» в
Юрий Семин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

По данным «СЭ», «Локомотив» рассматривает экс-защитника команды Бориса Ротенберга на должность нового спортивного директора, на пост главного тренера — легенду клуба Юрия Семина.

8 октября «Локомотив» после поражения от «Сочи» (0:4) в 12-м туре РПЛ объявил об уходе главного тренера Йозефа Циннбауэра и спортивного директора Томаса Цорна.

Юрий Семин возглавлял московский клуб четыре раза — с 1986-го по 1990 год, с 1992-го по 2005-й, с 2009-го по 2010-й и с 2016-го по 2020 год.

Борис Ротенберг-младший завершил карьеру в «Локо» в июле 2022 года. Он играл за железнодорожников с августа 2016 года, однако с середины сезона-2019/20 не выходил на поле из-за тяжелой травмы колена. О возможном назначении Ротенберга писал «РБ Спорт» в начале сентября.

Борис Ротенберг-младший
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Юрий Семин
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Спартак

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Оренбург

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