Агент Щенникова заявил, что будущее защитника определится в июне

Футбольный агент Сергей Пушкин в разговоре с «СЭ» прокомментировал будущее своего клиента, бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова.

«Поступали ли какие-то предложения? Все в процессе. Ясность наступит до конца месяца. Пока ничего конкретного сказать не могу», — сказал Пушкин корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

Щенников находился в системе ЦСКА с 2003 года. В этом сезоне 32-летний защитник провел в РПЛ 3 матча и не отметился результативными действиями.

ЦСКА по итогам сезона-2022/23 занял второе место в РПЛ, а так же стал обладателем Кубка России.