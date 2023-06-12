Кучаев: «Серебро и Кубок — приемлемый итог, но хочется большего!»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу в Суперфинале FONBET Кубка России против «Краснодара» (1:1, пенальти 6:5).

«Конечно, важно и приятно, что мы завоевали трофей. Отличные эмоции. Серебряные медали в чемпионате плюс Кубок вполне приемлемый итог сезона, хотя, разумеется, всегда хочется большего. Поздравляю всех наших болельщиков с этой победой! Как оцениваю сезон для себя лично? Для меня самое главное играть и приносить пользу команде. С игровым временем были определенные проблемы, но это только заставляет больше работать, доказывать на тренировках», — сказал Кучаев «СЭ».

ЦСКА с 58 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отстав от «Зенита» на 12 баллов.