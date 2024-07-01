Агент Рыбуса — о будущем защитника: «Мы рассматриваем все интересное, что есть»
Футбольный агент Роман Орещук, представляющий интересы польского защитника Мацея Рыбуса в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о переговорах с другими клубами после ухода из «Рубина».
«Мы ведем переговоры, конкретику, где и с кем, назвать не могу. Мы рассматриваем все интересное, что есть», — сказал Орещук «СЭ».
Рыбус в сезоне-2023/24 провел в составе «Рубина» 8 матчей, забил 1 мяч и стал автором 1 голевой передачи. 34-летний поляк долгое время восстанавливался после травмы.
Константин Передерий
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