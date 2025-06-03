В «Факеле» ответили на вопрос, какой клуб должен остаться в РПЛ вместо «Химок»

Спортивный директор «Факела» Кирилл Котов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о том, кто из команд РПЛ и ФНЛ должен занять место «Химок» на следующий сезон.

«Бюро Исполкома разберется, кого оставлять. Я считаю, что команда должна остаться по спортивному принципу. Он должен присутствовать. Выше всех сезон завершил «Пари НН»? Значит, они, наверное (должны продолжить выступление в РПЛ вместо «Химок»)», — сказал Котов «СЭ».

Занявшие 12-е место в чемпионате России-2024/25 «Химки» не получили лицензию для участия в РПЛ в следующем сезоне. Решение по замене клуба в премьер-лиге примет РФС.

«Пари НН» занял 13-е место и проиграл в стыковых матчах «Сочи» (2:1, 1:3).

Воронежцы заняли последнее место в сезоне-2024/25.