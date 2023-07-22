Источник: «Монако» предложил «Зениту» 25 миллионов евро за Ренана
«Монако» предложил «Зениту» 25 миллионов евро за Ренана
Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Монако», утверждает бразильский журналист Жорже Никола.
По информации источника, монегаски предложили «Зениту» за 19-летнего бразильца 25 миллионов евро.
Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. Он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». С того момента защитник провел 11 матчей за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.
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|Зенит
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
4
|Рубин
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
5
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
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|0
|0
|0
|0
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|
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|0
|0
|0
|0
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|
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|0
|0
|0
|0-0
|0
|
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|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|ЦСКА
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
15
|Динамо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
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|0
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|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|1 : 3
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|2 : 1
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|0 : 2
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|2 : 2
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|2
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Жуан Батчи
Краснодар
|1
|П
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|
|
Вячеслав Караваев
Зенит
|1
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|1
|1
|0
|
|
Зелимхан Бакаев
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Адольфо Гайч
ЦСКА
|1
|0
|1
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