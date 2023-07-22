Источник: «Монако» предложил «Зениту» 25 миллионов евро за Ренана

Защитник «Зенита» Роберт Ренан может перейти в «Монако», утверждает бразильский журналист Жорже Никола.

По информации источника, монегаски предложили «Зениту» за 19-летнего бразильца 25 миллионов евро.

Ренан перешел в «Зенит» в январе этого года. Он стал частью сделки по обмену Юри Алберто в «Коринтианс». С того момента защитник провел 11 матчей за сине-бело-голубых. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2028 года.