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Сегодня, 09:10

Агкацев прокомментировал новость об интересе со стороны «Динамо»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Станислав Агкацев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию о желании «Динамо» приобрести футболиста. Ранее об этом сообщал журналист Иван Карпов.

«Я читал эти новости, но старался об этом не думать. Сейчас не могу ничего об этом сказать. Будет предложение — будем думать. Пока не могу представить, что буду играть где-то кроме «Краснодара», — сказал Агкацев «СЭ».

В этом сезоне Агкацев провел один матч, в котором «Краснодар» в FONBET Кубке России уступил московскому «Спартаку» (1:2).

ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Станислав Агкацев
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«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 1 1 0 0 2-0 3
3
 Сочи 1 1 0 0 2-0 3
4
 Спартак 1 1 0 0 3-2 3
5
 Ростов 1 1 0 0 2-1 3
6
 Урал 1 1 0 0 2-1 3
7
 Кр. Советов 1 1 0 0 2-1 3
8
 Локомотив 1 0 1 0 2-2 1
9
 Рубин 1 0 1 0 2-2 1
10
 Оренбург 1 0 0 1 2-3 0
11
 ЦСКА 1 0 0 1 1-2 0
12
 Ахмат 1 0 0 1 1-2 0
13
 Факел 1 0 0 1 1-2 0
14
 Динамо 1 0 0 1 1-3 0
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 Пари НН 1 0 0 1 0-2 0
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