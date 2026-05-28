Агент Рассказова — о предложении «Локомотива»: «Не соответствует действительности, хотя в списках клуба он есть»

Агент защитника «Крыльев Советов» Николая Рассказова Валериюс Мижигурскис в разговоре с «СЭ» опроверг информацию Telegram-канала Sport Baza о том, что футболист получил предложение от «Локомотива».

«Видел информацию, что «Локомотив» предложил Рассказову контракт. Это не соответствует действительности, хотя я знаю, что футболист есть в списках этого клуба на усиление в летнее трансферное окно. Николай сейчас является свободным агентом, и мы ведем переговоры с несколькими клубами относительно его будущего. Планируем определиться в самое ближайшее время. «Крылья Советов» сделали предложение о продлении контракта еще зимой, и Рассказов с большим уважением относится к этому клубу. Но, повторюсь, есть и другие варианты», — сказал Мижигурскис «СЭ».

28-летний Рассказов, чей контракт с «Крыльями Советов» истекает в июне, выступает за самарский клуб в 2023 года. В прошлом сезоне он провел в составе самарцев 36 матчей во всех турнирах, забив 1 гол и сделав 4 голевые передачи.

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