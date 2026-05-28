Кахигао: «У «Спартака» есть очень важное ядро не только из состоявшихся игроков, но и из молодых футболистов»

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао рассказал об одной из своих миссий при работе с российской командой.

«У футбольной команды должны быть прежде всего свои традиции, затем культура, а в-третьих — идеология, которая больше связана со спортивной связью. Но у нас есть очень важное ядро не только из состоявшихся игроков, но и из молодых футболистов. Для клуба очень важно давать им дорогу постепенно и плавно, потому что, по сути, это одна из миссий, которая была возложена на меня, когда я пришел», — цитирует испанского специалиста Marca.

Кахигао работает в «Спартаке» с января 2025 года. Ранее он был скаутом в «Арсенале», спортивным директором сборной Чили и руководителем отдела международных отношений и скаутинга «Галатасарая».

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