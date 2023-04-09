Агент заявил, что Барриос сыграет с «Локомотивом»

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса заявил, что игрок может восстановиться к матчу с «Локомотивом».

«Вилмар отлично себя чувствует. Скорее всего, сыграет сегодня. Он восстановился и готов», — цитирует агента Sport24.

Барриос получил травму плеча в матче 19-го тура чемпионата России с «Химками» (3:2).

Всего в сезоне-2022/23 29-летний колумбиец забил 1 гол и сделал 2 результативных передачи в 22 матчах за «Зенит» во всех турнирах.