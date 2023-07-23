Газзаев об отсутствии трансферов у ЦСКА: «Усиление нужно в каждую линию, чтобы команда могла бороться за чемпионство»

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с корреспондентом СЭ прокомментировал отсутствие трансферов у команды перед началом сезона.

«Я неоднократно говорил, что ЦСКА должен усиливаться. К сожалению, мы видим, что за всю предсезонную подготовку никаких трансферных переходов не было. А усиление нужно в каждую линию, чтобы команда могла бороться за чемпионство. Вчера мы увидели, кто был в запасе и вышел на поле со скамейки — одна молодежь. Амбиции и традиции ЦСКА не позволяют, чтобы команда была на таком уровне, как сегодня с точки зрения результата, качества игры и комплектации состава.

Чтобы бороться за самые высокие места, нужно исполнительское мастерство и квалификация игроков, остальное — задача тренера, добиваться результата. Можно одну игру сыграть на эмоциях и желании, но, чтобы пройти дистанцию длинного турнира, должна быть серьезная подготовка", — сказал Газзаев «СЭ».

ЦСКА начал сезон РПЛ с поражения от «Урала» (1:2) на выезде. В следующем матче чемпионата, 30 июля, ЦСКА встретится с «Ахматом».