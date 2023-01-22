Мижигурскис: «В аренду Ломовицкий не хочет. Уход возможен, если поступит предложение от клуба с серьезными задачами»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос, думает ли футболист о смене клуба.

«В «Рубин» пришло новое руководство, Ломовицкий хочет помочь клубу выйти в РПЛ. Другие варианты он не рассматривает. Есть 3-4 конкретных предложения, но в аренду Ломовицкий не хочет. У него долгосрочный контракт, в «Рубине» его все полностью устраивает. Единственный вариант, при котором Ломовицкий может уйти, если какой-нибудь клуб сделает предложение о полном выкупе. И этот клуб должен ставить перед собой серьезные задачи, не бороться за выживание», — цитирует Мижигурскиса Sport24.

В первой части сезона 24-летний футболист выступал за «Химки» на правах аренды. В составе подмосковного клуба он провел 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.