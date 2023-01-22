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Мижигурскис: «В аренду Ломовицкий не хочет. Уход возможен, если поступит предложение от клуба с серьезными задачами»

Алина Савинова
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Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, ответил на вопрос, думает ли футболист о смене клуба.

«В «Рубин» пришло новое руководство, Ломовицкий хочет помочь клубу выйти в РПЛ. Другие варианты он не рассматривает. Есть 3-4 конкретных предложения, но в аренду Ломовицкий не хочет. У него долгосрочный контракт, в «Рубине» его все полностью устраивает. Единственный вариант, при котором Ломовицкий может уйти, если какой-нибудь клуб сделает предложение о полном выкупе. И этот клуб должен ставить перед собой серьезные задачи, не бороться за выживание», — цитирует Мижигурскиса Sport24.

В первой части сезона 24-летний футболист выступал за «Химки» на правах аренды. В составе подмосковного клуба он провел 19 матчей, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-22-agent-v-arendu-lomovitskiy-ne-khochet-ukhod-iz-rubina-vozmozhen-tolko-pri-transfere-v-klub-s-seryeznymi-zadachami

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Александр Ломовицкий
Футбол
ФК Рубин (Казань)
ФК Химки
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3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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13
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