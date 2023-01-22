Агент Дивеева: «Продление контракта? Ведутся переговоры, многое зависит от позиции клуба»
Агент Дивеева рассказал о переговорах с ЦСКА о продлении контракта
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о переговорах с московским клубом о продлении контракта.
«Ведутся переговоры. Многое зависит от позиции клуба, мы свою выразили. Процесс идет. Переговоры могут идти долго, это нормально. Обычная ситуация», — сказал Еремин «СЭ».
Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.
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|17
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|13
|
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|3
|4
|10
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|13
|
15
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|17
|3
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Н. Новгород
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|5.03
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|Г
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Квинси Промес
Спартак
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Зенит
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|П
|
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Спартак
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Спартак
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