Агент Дивеева: «Продление контракта? Ведутся переговоры, многое зависит от позиции клуба»

Агент Дивеева рассказал о переговорах с ЦСКА о продлении контракта

Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, рассказал «СЭ» о переговорах с московским клубом о продлении контракта.

«Ведутся переговоры. Многое зависит от позиции клуба, мы свою выразили. Процесс идет. Переговоры могут идти долго, это нормально. Обычная ситуация», — сказал Еремин «СЭ».

Соглашение 23-летнего российского футболиста с красно-синими рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне Дивеев провел 12 матчей за ЦСКА, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро.