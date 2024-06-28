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Сегодня, 11:30

«Пари НН» проведет пять товарищеских матчей во время сбора в Сербии

Руслан Минаев
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«Пари НН» 28 июня начал предсезонный сбор в Сербии. Футболисты будут тренироваться в горном регионе Златибор в течение двух недель.

Сбор завершится 13 июля. Нижегородцы за это время проведут пять товарищеских матчей.

30 июня. «Пари НН» — «Слобода» (Ужице, Сербия).

4 июля. «Пари НН» — «Арсенал» (Тиват, Черногория).

7 июля. «Пари НН» — «Нови-Пазар» (Нови-Пазар, Сербия).

10 июля. «Пари НН» — «Младост ГАТ» (Нови-Сад, Сербия).

11 июля. «Пари НН» — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина).

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