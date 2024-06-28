«Пари НН» проведет пять товарищеских матчей во время сбора в Сербии
«Пари НН» 28 июня начал предсезонный сбор в Сербии. Футболисты будут тренироваться в горном регионе Златибор в течение двух недель.
Сбор завершится 13 июля. Нижегородцы за это время проведут пять товарищеских матчей.
30 июня. «Пари НН» — «Слобода» (Ужице, Сербия).
4 июля. «Пари НН» — «Арсенал» (Тиват, Черногория).
7 июля. «Пари НН» — «Нови-Пазар» (Нови-Пазар, Сербия).
10 июля. «Пари НН» — «Младост ГАТ» (Нови-Сад, Сербия).
11 июля. «Пари НН» — «Железничар» (Сараево, Босния и Герцеговина).
Положение команд
Футбол
Хоккей
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|И
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
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|0-0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
Результаты / календарь
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26 тур
27 тур
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30 тур
|19.07
|00:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
|00:00
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
|00:00
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Динамо – Факел
|- : -
|19.07
|00:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|19.07
|00:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
|00:00
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Пари НН – Рубин
|- : -
|19.07
|00:00
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Оренбург – Спартак
|- : -
|19.07
|00:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
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