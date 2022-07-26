Агент Кучаева: «Косте удалось избежать травмы, он усердно готовится к матчу против «Нижнего Новгорода»

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева сообщил «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

На 76-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) 24-летний россиянин был заменен из-за повреждения ноги.

«С Костей все нормально. К счастью, это был обычный ушиб. Он уже тренируется в общей группе ЦСКА и усердно готовится к матчу с «Нижним Новгородом». Ему удалось избежать повреждения», — сказал Клюев «СЭ».

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч пройдет 31 июля, начало — в 15.00 мск.