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Агент Кучаева: «Косте удалось избежать травмы, он усердно готовится к матчу против «Нижнего Новгорода»

Агент Кучаева рассказал о состоянии здоровья полузащитника ЦСКА
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Александр Клюев, агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева сообщил «СЭ» о состоянии здоровья игрока.

На 76-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) 24-летний россиянин был заменен из-за повреждения ноги.

«С Костей все нормально. К счастью, это был обычный ушиб. Он уже тренируется в общей группе ЦСКА и усердно готовится к матчу с «Нижним Новгородом». Ему удалось избежать повреждения», — сказал Клюев «СЭ».

В следующем туре ЦСКА сыграет в гостях против «Нижнего Новгорода». Матч пройдет 31 июля, начало — в 15.00 мск.

Константин Кучаев
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
0
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1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
8
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
10
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
11
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
12
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
13
 Краснодар 2 0 1 1 3-6 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Урал 2 0 0 2 0-5 0
16
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
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29.07 18:00
Урал – Краснодар
 - : -
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
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 - : -
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 2
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Урал

 2 1 0
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