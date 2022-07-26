В Бразилии сообщили, что Варела приостановил контракт с «Динамо»

Защитник «Динамо» Гильермо Варела приостановил свой контракт с московским клубом, сообщает журналист Фабио Алейшу.

По информации источника, 29-летний уругваец готов принять предложение «Фламенго».

Отмечается, что в ближайшее время бразильский клуб объявит о подписании защитника.

Как стало известно «СЭ», Варела без предупреждения покинул расположение бело-голубых перед матчем второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Торпедо» (4:0).

Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. За это время он сыграл за москвичей 49 матчей во всех турнирах и отдал три результативные передачи. Его соглашение с клубом рассчитано до 30 июня 2023 года.