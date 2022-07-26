Гацкан: «От своего стиля Черникову отказываться не стоит, но нужно более аккуратнее и спокойно идти в борьбу»

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан посоветовал хавбеку «Краснодара» Александру Черникову не менять свой стиль игры.

«Какой бы дал совет Черникову? Лично мне помогали партнеры по команде и, конечно же, тренер. От своего стиля ему отказываться не стоит, но нужно более аккуратнее и спокойно идти в борьбу. Нужно просто найти баланс, чтобы не потерять настрой, жесткость и харизму. Но в то же время не нужно перегибать палку. Когда я играл, судьи более лояльно относились к борьбе, а сейчас арбитры стараются обезопасить футболистов», — сказал Гацкан «РБ Спорт».

Гацкан выступал за «Ростов» с 2008 по 2019 год. В РПЛ Александр получил более сотни желтых карточек.