Агент подтвердил интерес ЦСКА к форварду «РБ Брагантино» Алеррандро
Агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро, подтвердил интерес ЦСКА к 25-летнему футболисту, информирует Metaratings.ru.
Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что ЦСКА предложил за нападающего «РБ Брагантино» 6 миллионов евро.
В прошедшем сезоне Алеррандро выступал за «Виторию», в составе которой забил 21 мяч и сделал семь результативных передач в 52 играх во всех турнирах.
Источник: metaratings.ru
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