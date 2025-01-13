Агент подтвердил интерес ЦСКА к форварду «РБ Брагантино» Алеррандро

Агент Карлос Майнберг Нето, представляющий интересы нападающего «РБ Брагантино» Алеррандро, подтвердил интерес ЦСКА к 25-летнему футболисту, информирует Metaratings.ru.

Ранее журналист Вене Касагранде сообщил, что ЦСКА предложил за нападающего «РБ Брагантино» 6 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алеррандро выступал за «Виторию», в составе которой забил 21 мяч и сделал семь результативных передач в 52 играх во всех турнирах.