Голенков рассказал об ощущении, что Карпин не уйдет из «Ростова»

Нападающий «Ростова» Егор Голенков прокомментировал слова главного тренера команды Валерия Карпина о его возможном уходе из команды.

«Есть ли ощущение, что доработаем с Карпиным до конца сезона? Скорее всего, да. Но если честно, я не помню этих слов», — заявил Голенков «РБ Спорт».

Ранее главный тренер «Ростова» Карпин говорил, что его утомили условия, в которых находится клуб. Поэтому он нередко задумывается об уходе с должности.

По результатам первых 18 туров РПЛ «Ростов» находится на седьмом месте турнирной таблицы. В активе команды 26 очков.