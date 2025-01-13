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Сегодня, 17:15

Экс-защитник «Зенита» Вьештица: «Аршавин — лучший российский футболист в истории»

Роман Кольцов
Корреспондент
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Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица в интервью «СЭ» назвал экс-игрока петербургского клуба Андрея Аршавина лучшим российским футболистом в истории.

— Ты тогда понимал, что Аршавин и Кержаков станут суперзвездами российского футбола?

— Да там все сразу понятно было. По их тренировкам и играм видел, что за этими ребятами будущее. Малафеев, Денисов и Быстров тоже очень талантливыми были.

— Головин говорил, что Аршавин для него был русским Месси. У тебя такие же ассоциации?

— Сто процентов. Я никогда не играл с футболистом такого большого таланта в одной команде. Он мог делать что хотел, играть на любой позиции в атаке. Аршавин — лучший российский футболист в истории.

— Есть мнение, что при таком таланте Андрей Сергеевич мог достичь гораздо большего.

— Может быть. Всегда хочется сделать больше. Но я думаю, что Аршавин сделал достаточно много для российского футбола: прославлял «Зенит» и сборную России на международном уровне, представлял страну, выступая в Англии. Это был футболист высочайшего уровня, — сказал Вьештица «СЭ».

Вьештица выступал за «Зенит» с 2002 по 2006 год. Вместе с петербургской командой защитник стал обладателем Кубка премьер-лиги, а также завоевал серебряные медали чемпионата России.

Аршавин — воспитанник «Зенита», он играл за клуб с 1999 по 2008 и с 2013 по 2015 год. В составе команды футболист стал трехкратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА и победителем Суперкубка страны. Также форвард известен по выступлениям за лондонский «Арсенал» и сборную России.

Милан Вьештица и&nbsp;инспектор ДПС. «Полез к гаишнику за его значком, он все понял и начал наезжать». Вьештица — о «Зените» и жизни в России
Андрей Аршавин
Милан Вьештица
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«Краснодар» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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28.02 19:00
Динамо Мх – Локомотив
 - : -
1.03 14:00
Пари НН – Акрон
 - : -
1.03 16:30
Зенит – ЦСКА
 - : -
1.03 19:00
Ахмат – Рубин
 - : -
1.03 19:30
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
Химки – Факел
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
2.03 19:30
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Алексей Батраков

Локомотив

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Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 9
П
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Бителло

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Маркус Вендел

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Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
И К Ж
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Муталип Алибеков

Динамо Мх

 9 1 1
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