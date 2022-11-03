Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:21

Агент Педриньо отметил озабоченность футболиста положением «Локомотива» в РПЛ

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Новости
Педриньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы футболиста «Локомотива» Педро Габриэля, в разговоре с корреспондентом «СЭ» заявил об обеспокоенности игрока положением команды в РПЛ.

«Игровое время Педро? Я не буду комментировать это. Что нужно улучшить, чтобы получать больше игрового времени? Это вопрос к тренеру. Думаю, в «Локомотиве» Педро чувствует себя хорошо. Положение «Локомотива»? Это беспокоит каждого игрока. Наверняка Педро может помочь Локомотиву выбраться из этой сложной ситуации», — сказал Гарсия «СЭ».

После 15 туров «Локомотив» занимает 14-е место в РПЛ с 12 очками. В следующем туре московская команда сыграет на выезде с «Уралом» (6 ноября).

Педро Габриэль перешел в российский клуб из бразильского «РБ Брагантино» в сентябре 2022-го. В текущем сезоне он провел 9 матчей за «Локо», забил 4 гола и сделал одну результативную передачу.

Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Педриньо
3
3
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сборная в Таджикистане, интервью Божовича и «Ростов» — «Динамо». Рабинер — о хайлайтах недели
Что есть во время простуды, чтобы выздороветь быстрее
США предупредили КНДР о санкциях за «поставки оружия» России
Журналист Андрей Караулов сообщил об обысках в его доме
Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом обрадовалась его выходу из колонии
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 16-й тур: «Сочи» — «Спартак», «Ростов» — «Динамо» и другие матчи
Терюшков назвал положительные последствия дисквалификации Гогниева: «Химки» выиграют, может»
В КДК РФС объяснили, почему дисквалифицировали Гогниева на три матча
КДК РФС дисквалифицировал Спартака Гогниева на три матча
«РБ Спорт»: КДК РФС дисквалифицировал Гогниева на три матча
Президент «Оренбурга»: «Я бы порекомендовал Карпину присмотреться к Сычевому, дать ему шанс в сборной»
Гогниев о заседании КДК: «Ребят, вы сами все понимаете»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гогниев о заседании КДК: «Ребят, вы сами все понимаете»

Президент «Оренбурга»: «Я бы порекомендовал Карпину присмотреться к Сычевому, дать ему шанс в сборной»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 15 12 3 0 44-5 39
2
 Спартак 15 10 2 3 37-16 32
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 15 7 3 5 27-21 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 15 6 3 6 24-31 21
10
 Урал 15 5 2 8 17-26 17
11
 Кр. Советов 15 4 5 6 17-22 17
12
 Н. Новгород 15 3 4 8 18-27 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 15 1 3 11 7-26 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
4.11 19:00
Химки – Оренбург
 - : -
5.11 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
5.11 16:30
Зенит – Ахмат
 - : -
5.11 16:30
Факел – Краснодар
 - : -
5.11 19:00
ЦСКА – Н. Новгород
 - : -
6.11 14:00
Урал – Локомотив
 - : -
6.11 16:30
Торпедо – Кр. Советов
 - : -
6.11 19:00
Ростов – Динамо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 12
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости