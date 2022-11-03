Президент «Оренбурга»: «Я бы порекомендовал Карпину присмотреться к Сычевому, дать ему шанс в сборной»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с «СЭ» отреагировал на признание нападающего Владимира Сычевого лучшим игроком чемпионата России в октябре.

«Игрок месяца? Я уже его лично поздравил с этим! Я бы порекомендовал Карпину присмотреться к Сычевому, дать ему шанс в сборной. Сейчас он находится в форме», — сказал Еремякин «СЭ».

На счету форварда 6 голов и 1 результативная передача в 5 матчах в октябре. Помимо Сычевого на награду претендовали Малком («Зенит»), Квинси Промес («Спартак»), Федор Чалов (ЦСКА) и Алексей Каштанов («Урал»).

26-летний Сычевой выступает за «Оренбург» с лета 2021 года. На его счету в текущем сезоне 15 матчей, 13 голов и две результативные передачи.