Барбоза — о возможном переходе Угальде в европейский клуб: «Многие скауты следят за ним»

Португальский агент Пауло Барбоза прокомментировал информацию об интересе к форварду «Спартака» Манфреду Угальде со стороны португальских и других европейских клубов. Ранее об этом сообщал «СЭ».

«Угальде — интересный игрок, на данный момент его рассматривают многие скауты. Он хорошо себя проявил, но нужно еще лучше. Когда скауты следят, то это значит, что игрок интересный. Сейчас идет процесс анализа игрока, не нужно обращать внимание на то, что пишут про интерес каких-то клубов. Им нужно знать сначала, что вложение будет удачным», — цитирует Барбозу «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 22-летний костариканец провел 17 матчей в РПЛ, в которых забил 14 голов и сделал 3 результативные передачи.