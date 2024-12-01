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Сегодня, 22:36

Кордоба ответил, считает ли матч против «Спартака» худшим для «Краснодара» в сезоне

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился мыслями о поражении от «Спартака» (0:3) в матче 17-го тура РПЛ.

— Мне кажется, что сегодня мы провели не очень хороший матч. Но мы должны относиться к этому с критикой только к себе. Это худший матч «Краснодара» в сезоне? Не знаю... проиграли. Если бы выиграли, то, наверное, был бы лучший. Виновных нам искать не надо.

— Знали ли результат игры «Зенита» с «Крыльями»?

— Нас волнует только наша работа. Мы едем домой расстроенные. Сегодня у нас не вышло. Но на следующей неделе мы продолжим подготовку, чтобы хорошо закончить год.

— Защита «Спартака» сегодня выиграла все единоборства.

— Вам кажется, что так было? А что с нарушениями, которые не дали?

— Вы недовольный судейством?

— Вы это видите в каждом матче.

— Что именно?

— Можете пересмотреть некоторые моменты. И проанализировать игры... где-то придерживают, где-то забираются сверху... но это не оправдание.

«Краснодар» потерпел первое поражение в сезоне РПЛ, до этого у команды было 11 побед и 5 ничьих. «Быки» с 38 очками занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России.

Джон Кордоба
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«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 12 3 2 36-10 39
2
 Краснодар 17 11 5 1 34-12 38
3
 Спартак 17 10 4 3 33-14 34
4
 Локомотив 17 11 1 5 33-26 34
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 17 8 4 5 27-14 28
7
 Ростов 17 6 5 6 26-27 23
8
 Рубин 17 6 5 6 22-24 23
9
 Акрон 17 5 4 8 20-33 19
10
 Кр. Советов 17 5 3 9 18-26 18
11
 Динамо Мх 17 3 8 6 9-14 17
12
 Пари НН 17 4 4 9 15-31 16
13
 Химки 17 3 7 7 21-31 16
14
 Факел 17 2 8 7 11-24 14
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 17 1 5 11 16-32 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 1 : 0
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 2 : 2
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 4 : 0
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 1 : 3
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 2 : 3
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 0 : 0
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 0 : 3
2.12 19:00
Ахмат – Динамо
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Локомотив

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П
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