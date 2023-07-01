Агент Бистровича заявил, что футболист рассчитывает получить шанс от тренерского штаба ЦСКА

Вукмил Вукмирица, агент полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича, высказался о желании хорватского игрока вернуться в РПЛ.

«Кристиян рассчитывает получить шанс от тренерского штаба ЦСКА и проявить себя. Он любит клуб и хочет остаться», — цитирует агента Metaratings.ru.

Бистрович стал игроком ЦСКА зимой 2018 года. За московскую команду он сыграл в 96 матчах, в которых отметился 8 голами и 7 результативными передачами. Последнюю игру в составе армейцев хорватский футболист провел в декабре 2021 года, после чего выступал на правах аренды за «Фатих Карагюмрюк», «Лечче» и «Фортуну».

По итогам сезона-2022/23 ЦСКА занял третье место в турнирной таблице чемпионата России.