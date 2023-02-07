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Аленичев: «Не исключаю, что в будущем вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дмитрий Аленичев.
Фото Алексей Иванов, «СЭ»

Бывший полузащитник и экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы вернуться в московский клуб.

«Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера (Карпин — прим. «СЭ») однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство», — приводит Sport24 слова Аленичева.

Дмитрий Аленичев был главным тренером «Спартака» с июня 2015 года по август 2016 года. Под его руководством команда занимала пятое место в чемпионате России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-02-07-alenichev-ne-isklyuchayu-chto-vernus-v-spartak-byloby-neplokho-snova-tam-porabotat
Дмитрий Аленичев
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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Торпедо М

 6 1 2
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