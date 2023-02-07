Аленичев: «Не исключаю, что в будущем вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»

Бывший полузащитник и экс-главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил, что хотел бы вернуться в московский клуб.

«Я не исключаю, что вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать. Думаю, Валера (Карпин — прим. «СЭ») однажды тоже вернется. С учетом того, что сменилось руководство», — приводит Sport24 слова Аленичева.

Дмитрий Аленичев был главным тренером «Спартака» с июня 2015 года по август 2016 года. Под его руководством команда занимала пятое место в чемпионате России.