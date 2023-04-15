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Сегодня, 18:47

Агент Николича ответил на вопрос о возможных переговорах с «Динамо»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Агент Деян Йоксимович, представляющий интересы тренера Марко Николича, ответил на вопрос «СЭ» о возможных переговорах специалиста с московским «Динамо».

— Общается ли «Динамо» с Марко Николичем по возможному назначению?

— Нет, это неправда... Очень много слухов!

— Как у Николича ситуация с трудоустройством?

— Наверное, пока не определился.

С июня 2020 по октябрь 2021 года Николич возглавлял «Локомотив». После ухода из московского клуба 43-летний серб является безработным.

В понедельник, 3 апреля, Йоксимович заявил «СЭ», что Николич может вернуться к работе в середине мая.

ФК Динамо (Москва)
Марко Николич
0
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 17 3 2 57-11 54
2
 Ростов 22 13 6 3 40-30 45
3
 ЦСКА 23 13 5 5 42-21 44
4
 Спартак 22 12 6 4 48-27 42
5
 Динамо 23 11 6 6 42-30 39
6
 Краснодар 23 11 5 7 49-36 38
7
 Ахмат 22 11 3 8 33-29 36
8
 Оренбург 22 10 3 9 43-43 33
9
 Сочи 23 9 4 10 32-43 31
10
 Урал 23 7 4 12 25-37 25
11
 Локомотив 22 7 4 11 32-39 25
12
 Кр. Советов 23 6 7 10 23-33 25
13
 Пари НН 23 5 4 14 25-47 19
14
 Факел 22 2 11 9 27-41 17
15
 Химки 23 3 5 15 19-50 14
16
 Торпедо 22 3 4 15 15-35 13
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15.04 14:00
Кр. Советов – Химки
 0 : 0
15.04 14:00
Динамо – Пари НН
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15.04 16:30
Сочи – Краснодар
 0 : 2
15.04 16:30
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 1 : 2
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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов, Локомотив

 7
И К Ж
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 12 1 2
Илья Кутепов

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Торпедо М

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Дмитрий Баринов

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Локомотив

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