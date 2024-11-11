Агент защитника «Локомотива» Ненахова: «Этот сезон он проводит на высоком уровне»

Агент Александр Клюев, представляющий интересы защитника «Локомотива» Максима Ненахова, прокомментировал «СЭ» игру футболиста в этом сезоне.

«Максим играет за «Локомотив» стабильно, принимает участие в каждом матче. И этот сезон он проводит на высоком, хорошем уровне для себя. Почему не вызвали в сборную? Это вопрос точно не ко мне», — сказал Клюев «СЭ».

В нынешнем сезоне 25-летний защитник провел 22 матча за клуб во всех турнирах и не отличился результативными действиями.