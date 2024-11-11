Источник: «Спартак» готов потратить 40-50 миллионов евро в зимнее трансферное окно

«Спартак» сформировал бюджет на зимнее трансферное окно, сообщает Legalbet.

По информации источника, трансферный план был сформирован еще до ухода экс-спортивного директора клуба Томаша Амарала, о котором «Спартак» объявил 10 ноября.

Сообщается, что «Спартак» готов потратить 12-15 миллионов евро на трансфер форварда, до 15 миллионов — на центрального полузащитника и около 10 миллионов — на вингера. Также красно-белые рассматривают российских футболистов в качестве новичков на другие позиции.

После 15 матчей «Спартак» с 28 очками занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ. 10 ноября красно-белые дома разгромили «Акрон» (4:0) в матче 15-го тура.