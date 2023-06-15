Гусев пообещал в скором времени рассказать о своих планах на будущее

Ролан Гусев, покинувший пост главного тренера молодежной команды ЦСКА, пообещал в скором времени рассказать о своих планах на будущее.

«В ближайшее время все узнаете. Есть ли предложения? Все есть. Сейчас не хотел бы давать какие-либо комментарии. Я пока нахожусь с семьей на отдыхе, счастлив», — приводит слова Гусева Sport24.

Вместо Гусева молодежку ЦСКА возглавит Дмитрий Игдисамов.

В сезоне-2022/23 ЦСКА занял третье место в Молодежной футбольной лиге.