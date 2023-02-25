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Сегодня, 14:58

Агент Майсторовича заявил, что «Динамо» должно получить документы по игроку через пару дней

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Александар Важич рассказал, когда в «Динамо» придут все необходимые бумаги для заявки Милана Майсторовича.

«Все действительно так, нужно было закончить оформление документов между футбольными федерациями России, Сербии и УЕФА. Думаю, все будет готово через один или два дня, «Динамо» получит необходимые бумаги. Это абсолютно нормальный процесс», — приводит слова Важича «РБ Спорт».

Майсторович перешел в «Динамо» из сербской «Войводины» и провел с командой зимние сборы.

Первый матч «Динамо» с «Крыльями Советов» (1:2) в 1/4 финала FONBET Кубка России состоялась 23 февраля. Ответная игра состоится 1 марта.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-majstorovicha-dinamo-dolzhno-poluchit-dokumenty-po-milanu-cherez-den-dva/
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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 - : -
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5.03 19:30
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Владимир Писарский

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

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