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Сегодня, 14:53

Во Франции считают, что Малком сможет перейти в лигу 1, несмотря на российское гражданство

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Малком.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заместитель главного редактора L'Eequipe Жан-Филип Леклер в разговоре с «СЭ» оценил возможность перехода нападающего «Зенита» Малкома в чемпионат Франции.

24 февраля футболисты клуба из Санкт-Петербурга Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

«Не считаю, что российское гражданство помешает Малкому перейти во французский чемпионат. Нет, я так не думаю. Проблема была бы, если бы французский футболист хотел играть в России. В том, что российский футболист хочет играть во Франции, нет никаких проблем», — сказал Леклер «СЭ».

Ранее в СМИ сообщилось, что «ПСЖ» зимой хотел оформить трансфер Малкома бесплатно через правило ФИФА о возможности легионеров в одностороннем порядке приостанавливать контракты с российскими клубами.

25-летний Малком выступает за «Зенит» с лета 2019 года. За петербургский клуб он провел в общей сложности 98 матчей и забил 31 гол. До переезда в Россию он выступал за «Коринтианс», «Бордо» и «Барселону».

Малком Филипе (Малком)
Футбол
ФК Зенит
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
1
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Салихова считает, что Малком и Клаудиньо скоро получат медали за вклад в российский спорт

Агент Майсторовича заявил, что «Динамо» должно получить документы по игроку через пару дней
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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