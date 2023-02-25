Юран не понимает, зачем нужны легионеры в РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о лимите на легионеров в РПЛ.

«Я не могу понять, зачем сейчас в РПЛ нужны легионеры. Для чего? Еврокубков же нет. Я много раз говорил, что нужно заняться детскими школами в регионах. Это мое личное мнение. Я не понимаю, зачем нам нужны легионеры в таком количестве, как сейчас. Можно иметь максимум 2-4 качественных иностранца, не более. Вот для чего «Химкам» 10-12 новичков за эту зиму, из которых почти все — легионеры? Я не вижу логики. Взять тот же «Зенит» — для чего им столько иностранцев? Чтобы чемпионат выигрывать каждый год? Не знаю, конечно, но им виднее. Можно же школами заняться, например. В «Чертаново» была серьезно организована школа, в чемпионате больше двенадцати футболиста из этой академии играет», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Он также считает, что в нынешних реалиях российского футбола нужно сделать так, чтобы в заявке было максимум пять иностранцев, а на поле — три легионера. По его словам, нельзя перенасыщать ими команду.

«Считаю, что нынешний лимит — это бессмыслица. Можно будет использовать текущий вариант, когда мы вернемся в Европу или перейдем в Азию, так как там мы будем представлять страну, чемпионат, нужно будет достойно играть. Легионер должен быть на две головы выше российского футболиста. Когда привозят иностранца, который не выделяется на фоне наших игроков, — это бестолковщина. Я в Европе 10 лет поиграл — все легионеры выше отечественных игроков на две головы. В РПЛ совершенно другая картина, помимо ЦСКА и «Зенита», — добавил Юран.

С сезона-2022/23 в РПЛ действует новый лимит на легионеров, позволяющий клубам иметь не более 13 иностранцев в заявке и не более восьми — на поле.