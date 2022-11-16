Агент Маньяков рассказал, что «Ростов» не выходил на него по поводу выкупа Чернова

Футбольный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Краснодара» Евгения Чернова, поделился мнением о будущем своего клиента.

— Женя играет в основном составе. Каждый матч, по 90 минут. Как вы думаете, он нужен «Ростову»?

— Думаю, что да. Но «Ростову» желательно заранее определиться с будущим Евгения. Пока даже обсуждать нечего. Если «Ростов» захочет и будут условия, которые устроят Евгения, мы всегда договоримся. Но нельзя забывать, что еще есть футбольный клуб «Краснодар», которому Евгений принадлежит. Три стороны. И они должны быть удовлетворены. Плюс, конечно, с учетом уровня его игры нельзя исключать каких-то других предложений, — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

Этот сезон 30-летний игрок проводит в аренде в «Ростове». В его активе 15 матчей в РПЛ.