Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:13

Агент Маньяков рассказал, что «Ростов» не выходил на него по поводу выкупа Чернова

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный менеджер Александр Маньяков, представляющий интересы защитника «Краснодара» Евгения Чернова, поделился мнением о будущем своего клиента.

— Женя играет в основном составе. Каждый матч, по 90 минут. Как вы думаете, он нужен «Ростову»?

— Думаю, что да. Но «Ростову» желательно заранее определиться с будущим Евгения. Пока даже обсуждать нечего. Если «Ростов» захочет и будут условия, которые устроят Евгения, мы всегда договоримся. Но нельзя забывать, что еще есть футбольный клуб «Краснодар», которому Евгений принадлежит. Три стороны. И они должны быть удовлетворены. Плюс, конечно, с учетом уровня его игры нельзя исключать каких-то других предложений, — цитирует Маньякова «РБ Спорт».

Этот сезон 30-летний игрок проводит в аренде в «Ростове». В его активе 15 матчей в РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-man-yakov-rostov-ne-vy-hodil-na-menya-po-povodu-vy-kupa-chernova/
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кому нельзя пить молоко? Нутрициолог назвала три случая, когда от молочки лучше отказаться
В финском биатлоне зажигают 37-летняя белоруска и 33-летняя россиянка. Как такое возможно?
Делегацию из Москвы на саммите G20 встретили с обновленной картой России
Захарова заявила о попытке совершения провокации против Лаврова в Камбодже
Байден проинформировал НАТО и G7 о взрыве украинской ракеты ПВО в Польше
Супруг сообщил об исчезновении замгубернатора Херсонской области Губаревой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Карраскаля заявил, что не будет рассматривать предложения по футболисту до июля

В «Зените» высказались о возможном возвращении Кришито в клуб
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости