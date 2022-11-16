Агент Карраскаля заявил, что не будет рассматривать предложения по футболисту до июля

Футбольный агент Мартин Родригес подтвердил, что полузащитник ЦСКА Хорхе Карраскаль проведет второю половину сезона РПЛ в армейском клубе.

«Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России», — приводит слова Родригеса «РБ Спорт».

24-летний колумбиец присоединился к ЦСКА в июле 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за московскую команду 17 матчей, забил 5 мячей и отдал 5 результативных передач.