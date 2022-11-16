В «Зените» высказались о возможном возвращении Кришито в клуб

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном возвращении Доменико Кришито в клуб.

«Кришито может вернуться в «Зенит»? Нечего гадать на кофейной гуще», — сказал Медведев «СЭ».

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа».