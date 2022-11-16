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Сегодня, 12:17

В «Зените» высказались о возможном возвращении Кришито в клуб

Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Доменико Кришито.
Фото ФК «Зенит»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о возможном возвращении Доменико Кришито в клуб.

«Кришито может вернуться в «Зенит»? Нечего гадать на кофейной гуще», — сказал Медведев «СЭ».

35-летний итальянец выступал за «Зенит» с 2011 по 2018 год и провел за российский клуб 224 матча, забил 20 мячей и отдал 29 результативных передач. В составе петербуржской команды игрок дважды стал чемпионом России, два раза выигрывал Суперкубок и один раз — Кубок России.

Защитник также выступал за итальянские «Ювентус» и «Дженоа».

Доменико Кришито
ФК Зенит
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 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
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 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
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 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
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 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Урал 17 6 3 8 21-28 21
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
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Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

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Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

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Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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