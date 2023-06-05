Агент Малкома: «Этот год в «Зените» был особенный, поэтому его признали лучшим игроком сезона в РПЛ»

Агент нападающего «Зенита» Малкома Луис Фернандо Гарсия в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость, что футболист признан лучшим игроком сезона в РПЛ.

«У Малкома были и другие хорошие сезоны в России и за рубежом. Но этот год в «Зените» был особенный, поэтому его признали лучшим игроком сезона в РПЛ. Я его поздравляю! После такого сезона следующий шаг — это переезд в Европу? Будущее принадлежит Богу», — сказал Гарсия «СЭ».

26-летний форвард в четвертый раз стал чемпионом России в составе питерской команды. Малком стал лучшим бомбардиром РПЛ-2022/23 с 23 голами.

Всего в минувшем сезоне он сыграл за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.