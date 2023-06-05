Алаев надеется, что в следующем сезоне РПЛ будет интрига до последнего тура

Президент РПЛ Александр Алаев рассчитывает на интригу до последнего тура в следующем сезоне.

«[От нового сезона] жду такого же яркого футбола. Я надеюсь, что будет интрига за все места до последнего тура», — приводит ТАСС слова Алаева.

Победителем чемпионата России сезона-2022/23 в пятый раз подряд стал «Зенит». Серебряные медали завоевали футболисты ЦСКА. Третье место занял «Спартак».

Сезон-2023/24 РПЛ начнется 23 июля.