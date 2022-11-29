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Агент Малкома и Клаудиньо заявил, что у игроков есть отличные шансы сыграть на чемпионате мира-2026

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Фернандо Гарсия, который представляет интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, высказался о будущем футболистов в национальной сборной Бразилии.

«Уверен, что у Малкома и Клаудиньо есть отличные шансы сыграть на следующем чемпионате мира. У них правильное отношение к футболу, за их игрой следят в сборной Бразилии. Если вы не забыли, то на последней Олимпиаде блистал не только Ришарлисон, но и Малком вместе с Клаудиньо», — цитирует агента Metaratings.ru.

Оба футболиста не играли за первую сборную Бразилии, но выступали за олимпийскую команду, в составе которой завоевали золото на Олимпийских играх-2020 в Токио. Также сообщалось, что бразильцы хотят получить российское гражданство.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-u-malkoma-i-klaudino-otlichnye-shansy-sygrat-na-chm-2026-za-ikh-igroy-sledyat-v-sbornoy-brazil-1426340/
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная Бразилии по футболу
ФК Зенит
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И В Н П +/- О
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

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Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

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