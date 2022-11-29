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Агент Гаджимурадова: «Не исключаю, что интерес «Спартака» будет и зимой»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Агент Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, ответил «СЭ» на вопрос о том, сохраняется ли интерес «Спартака» к футболисту.

«Сохраняется ли интерес «Спартаку» к Гаджимурадову? На сегодняшний день другая ситуация. В конце прошлого трансферного окна у красно-белых был травмирован футболист, и им срочно нужно было решать этот вопрос. Но «Спартак» сейчас списывать не надо. Интерес некоторое время назад был, не исключаю, что он будет и сейчас. На тот момент мы не успели сделать трансфер технически, хотя могли», — сказал Кигинько «СЭ».

В сезоне-2022/23 Гаджимурадов сделал 1 голевую передачу в 13 матчах за «Урал». Портал Transfermarkt.com оценивает 24-летнего россиянина в 500 тысяч евро.

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ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

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Спартак

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Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Спартак

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Краснодар

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Факел

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