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Сперцян: «Ничего не слышал об интересе немецких клубов ко мне»

Мария Гусева
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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны немецких клубов.

«Если честно, то я об этом ничего не слышал. Не знаю даже, что и сказать», — цитирует «РБ Спорт» Сперцяна.

22-летний армянин является воспитанником «Краснодара». Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.

Источник: РБ Спорт
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
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