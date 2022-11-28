Сперцян: «Ничего не слышал об интересе немецких клубов ко мне»

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал информацию о возможном интересе со стороны немецких клубов.

«Если честно, то я об этом ничего не слышал. Не знаю даже, что и сказать», — цитирует «РБ Спорт» Сперцяна.

22-летний армянин является воспитанником «Краснодара». Его действующий контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.

В текущем сезоне Сперцян провел за «Краснодар» 21 матч во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач.