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Сегодня, 12:18

Барбоза считает, что Таварешу нужно продолжить карьеру в России

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Агент Паулу Барбоза в разговоре с «СЭ» поделился мнением о будущем защитника «Спартака» Томаша Тавареша, выступающего на правах аренды за австрийский ЛАСК.

Ранее ЛАСК сообщил, что не взял защитника на тренировочный сбор и намерен досрочно расторгнуть арендное соглашение с футболистом, рассчитанное до конца сезона.

«Думаю, что у Тавареша сейчас непростое положение. Тренер, который его приглашал в «Спартак», уже не работает. С момента ухода Абаскаля все изменилось. У него была очень серьезная травма, после которой он долго восстанавливался, и, когда приехал в «Спартак», еще не был готов. Думаю, он должен был остаться в России в другой команде, чтобы найти ритм и ему было легче. Но приняли решение, чтобы он поехал в Европу, где он играл мало. Это замкнутый круг», — сказал Барбоза «СЭ».

Также агент поделился мнением о том, где стоит продолжить выступление Таварешу.

«Если «Спартак» верит в его способности, то придется найти Таварешу команду. Желательно, чтобы это было в России. Или придется договориться с игроком о растроржении контракта. Я считаю, что Тавареш — интересный игрок, но, когда он переходил, он еще не был на уровне «Спартака» и не был готов играть. Ему надо играть дальше, и желательно в России. И тогда через полсезона, хотя это тоже мало, можно будет давать какую-то оценку», — добавил Барбоза.

Тавареш перешел в «Спартак» в январе 2023 года. В общей сложности 23-летний защитник провел за московский клуб 22 матча, в которых забил гол и сделал результативную передачу.

ФК ЛАСК
ФК Спартак (Москва)
Томаш Тавареш
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«Динамо» (Махачкала) — «Рубин»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
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 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
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 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
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 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
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