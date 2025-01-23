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Сегодня, 12:05

Агент Лоррана сообщил, что ничего не знает о предложении ЦСКА в 8 миллионов

Микеле Антонов
Корреспондент
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Футбольный агент Тьяго Фрейтас, представляющий интересы полузащитника «Фламенго» Лоррана, ответил на вопрос «СЭ» о возможном переходе футболиста в ЦСКА.

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале сообщил, что ЦСКА сделал «Фламенго» финальное предложение по Лоррану размером в 8 миллионов.

«Мне ничего не известно о предложении ЦСКА в 8 миллионов», — сказал Фрейтас «СЭ».

Лорран принял участие в 34 матчах «Фламенго». Он забил 2 гола и выполнил 3 голевые передачи. Контракт футболиста с клубом действует до 31 декабря 2029 года. По оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 12 миллионов евро.

ФК Фламенго
ФК ЦСКА (Москва)
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«Рейнджерс» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Бешикташ»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
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1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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