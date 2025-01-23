ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Ордабасы»

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ЦСКА в товарищеском матче победил казахстанский «Ордабасы» — 3:0.

По голу у армейцев забили Иван Обляков (6-я минута), Кирилл Глебов (32-я) и Секу Койта (45+1-я).

Товарищеский матч

ЦСКА (Россия) — «Ордабасы» (Казахстан) — 3:0 (3:0)

Голы: Обляков, 6 (1:0), Глебов, 32 (2:0), Койта, 45+1 (3:0)