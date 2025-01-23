ЦСКА в товарищеском матче разгромил «Ордабасы»
ЦСКА в товарищеском матче победил казахстанский «Ордабасы» — 3:0.
По голу у армейцев забили Иван Обляков (6-я минута), Кирилл Глебов (32-я) и Секу Койта (45+1-я).
Товарищеский матч
ЦСКА (Россия) — «Ордабасы» (Казахстан) — 3:0 (3:0)
Голы: Обляков, 6 (1:0), Глебов, 32 (2:0), Койта, 45+1 (3:0)
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|
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|39
|
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|18
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|4
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|36-14
|37
|
4
|Динамо
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|35
|
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|11
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|35
|
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|18
|2
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|14
|
15
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|2
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|
16
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|28.02
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|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|1.03
|14:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|1.03
|16:30
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|1.03
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|1.03
|19:30
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|2.03
|14:00
|
Химки – Факел
|- : -
|2.03
|16:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|2.03
|19:30
|
Ростов – Динамо
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
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Муталип Алибеков
Динамо Мх
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|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
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|11
|1
|3
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